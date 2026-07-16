La terre en transe – Cie Anania Danses, Taoufiq Izeddiou, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

La terre en transe – Cie Anania Danses, Taoufiq Izeddiou Mercredi 28 avril 2027, 20h30 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 15 à 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-28T20:30:00+02:00 – 2027-04-28T21:40:00+02:00

Fin : 2027-04-28T20:30:00+02:00 – 2027-04-28T21:40:00+02:00

Lâcher prise

Danser les pulsations du monde comme autant de manières de s’émanciper et de redonner du sens au chaos. Avec La terre en transe, le chorégraphe et danseur marocain Taoufiq Izeddiou clôt sa trilogie sur la transe comme état de survie. Une réponse corporelle, intense et vibrante, presque primaire, aux errances du monde contemporain. Dans un souffle ininterrompu, trois musiciens font résonner des chants entêtants, mêlés de rythmes traditionnels ou beats technos contemporains. Une transe intense que les corps des neuf danseur·euses, venu·es du monde entier, habitent pour partager toute leur puissance. Ensemble, libres, ils et elles s’abandonnent pour retrouver l’essence de notre humanité et invitent à lâcher prise. Envoûtant.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/la-terre-en-transe.htm »}]

Dans un souffle ininterrompu, trois musiciens font résonner des chants entêtants, mêlés de rythmes traditionnels ou beats technos contemporains.

Cie Anania Danses