La terre s’en va sous nos pieds – Collectif Kahraba et Cie Basinga, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles
dimanche 27 septembre 2026 · Parc du Bourdieu · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
La terre s’en va sous nos pieds – Collectif Kahraba et Cie Basinga Dimanche 27 septembre, 15h30, 16h00 Parc du Bourdieu Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T15:30:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:40:00+02:00
… Sentez comme elle est rapide
« Mars 2026, 35 villages du Liban Sud ont été rasés, 1 million de personnes sont exilées, et le Liban perdrait 20% de son territoire. Que peut la poésie face à la barbarie ? Convoquer, peut-être, ce qu’il y a de meilleur en chacun. À la barbarie donc, Basinga et le Collectif Kahraba répondent par leur vulnérabilité et vous invitent à vivre avec eux une création tissée de rencontres, de figures mythologiques, de rituels de consolation, de tendres mondes en équilibre, de branches d’arbres déracinés pour partager leur indignation, marcher sur le fil, tenter des équilibres pour rester debout, assumer leurs fragilités et affirmer que la poésie compte, partout, et qu’elle est un fil tendu vers vous. L’aéroport de Beyrouth sera-t-il encore ouvert en septembre pour vous rejoindre ? Il faut l’espérer. » Collectif Kahraba et Cie Basinga
Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/la-terre-s_en-va-sous-nos-pieds.htm »}]
« Mars 2026, 35 villages du Liban Sud ont été rasés, 1 million de personnes sont exilées, et le Liban perdrait 20% de son territoire.» cirque figures mythologiques
Pierre Planchenault
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