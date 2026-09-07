La tête dans les Etoiles, Espace Marc Lalique, Wingen-sur-Moder

Informations pratiques

La tête dans les Etoiles 19 et 20 septembre Espace Marc Lalique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Suite à un cambriolage dont il a été victime le 5 juillet dernier, le musée Lalique est actuellement fermé. Il proposera néanmoins des animations hors les murs à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Il sera possible, à l’Espace Marc Lalique, de tester des casques de réalité virtuelle pour un voyage de 4 minutes à la découverte des Etoiles terrestres. Cette plongée à 180° dans l’uni-verre de La Grande Place Musée Saint-Louis, du site verrier de Meisenthal et du musée Lalique est une véritable immersion au plus près des verriers et des œuvres.

Espace Marc Lalique 44 rue principale 67290 Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est Parking sur place

Suite à un cambriolage dont il a été victime le 5 juillet dernier, le musée Lalique est actuellement fermé. Il proposera néanmoins des animations hors les murs à l’occasion des Journées européennes …

© Musée Lalique