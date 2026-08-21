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La tête dans les étoiles, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

La tête dans les étoiles, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

La tête dans les étoiles Mercredi 9 décembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00

En partenariat avec le Planétarium de Nantes
Les météorites
Une initiation à la géologie vous permettra de distinguer les météorites des roches terrestres et de mieux comprendre d’où elles proviennent.
À partir de 8 ans

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Partenariat avec le Planétarium de Nantes Les météorites Une initiation à la géologie vous permettra de distinguer les météorites des roches terrestres et de mieux comprendre d’où elles proviennent.

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