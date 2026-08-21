La tête dans les étoiles, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

La tête dans les étoiles Mercredi 9 décembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00

En partenariat avec le Planétarium de Nantes

Les météorites

Une initiation à la géologie vous permettra de distinguer les météorites des roches terrestres et de mieux comprendre d’où elles proviennent.

À partir de 8 ans

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Partenariat avec le Planétarium de Nantes Les météorites Une initiation à la géologie vous permettra de distinguer les météorites des roches terrestres et de mieux comprendre d’où elles proviennent.