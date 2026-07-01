La tête en bas (Nuit de la Chauve-souris), quai Gery Legrand, Lille

Informations pratiques

La tête en bas (Nuit de la Chauve-souris) Vendredi 28 août, 19h00 quai Gery Legrand Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

À la tombée de la nuit, partez à leur rencontre : comment vivent-ils, comment se déplacent-ils, pourquoi jouent-ils un rôle essentiel dans les écosystèmes ? Cette animation mêle observations, écoute et échanges pour mieux comprendre ces animaux fascinants et dépasser les idées reçues. Une invitation à porter un autre regard sur la faune nocturne, au moment idéal pour l’observer.

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

quai Gery Legrand 108, quai Géry Legrand Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3931 »}]

À l’occasion des Nuits de la chauve-souris 2026, le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous invite à une découverte vespérale des chauves-souris, ces mammifères discrets.