La tête en bas (Nuit de la Chauve-souris), quai Gery Legrand, Lille
vendredi 28 août 2026 · quai Gery Legrand · Lille
Informations pratiques
La tête en bas (Nuit de la Chauve-souris) Vendredi 28 août, 19h00 quai Gery Legrand Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00
À la tombée de la nuit, partez à leur rencontre : comment vivent-ils, comment se déplacent-ils, pourquoi jouent-ils un rôle essentiel dans les écosystèmes ? Cette animation mêle observations, écoute et échanges pour mieux comprendre ces animaux fascinants et dépasser les idées reçues. Une invitation à porter un autre regard sur la faune nocturne, au moment idéal pour l’observer.
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
quai Gery Legrand 108, quai Géry Legrand Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3931 »}]
À l’occasion des Nuits de la chauve-souris 2026, le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous invite à une découverte vespérale des chauves-souris, ces mammifères discrets.
À voir aussi à Lille (Nord)
- Atelier Yonkoma – Création d’un manga en quatre cases, médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet), Lille 1 juillet 2026
- Balade au zoo, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille 1 juillet 2026
- Le projet d’aménagement EURALILLE à la DEULE Lille 2 juillet 2026
- Festival Microtopies 2026 : Construisez ensemble près de chez vous !, Bazaar St-So, Lille 3 juillet 2026
- Carte blanche à la Malterie – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 3 juillet 2026