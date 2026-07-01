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La tête en bas (Nuit de la Chauve-souris), quai Gery Legrand, Lille

vendredi 28 août 2026 · quai Gery Legrand · Lille

La tête en bas (Nuit de la Chauve-souris), quai Gery Legrand, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
quai Gery Legrand
Adresse
108, quai Géry Legrand
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

La tête en bas (Nuit de la Chauve-souris) Vendredi 28 août, 19h00 quai Gery Legrand Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

À la tombée de la nuit, partez à leur rencontre : comment vivent-ils, comment se déplacent-ils, pourquoi jouent-ils un rôle essentiel dans les écosystèmes ? Cette animation mêle observations, écoute et échanges pour mieux comprendre ces animaux fascinants et dépasser les idées reçues. Une invitation à porter un autre regard sur la faune nocturne, au moment idéal pour l’observer.
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

quai Gery Legrand 108, quai Géry Legrand Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3931 »}]
À l’occasion des Nuits de la chauve-souris 2026, le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous invite à une découverte vespérale des chauves-souris, ces mammifères discrets.

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