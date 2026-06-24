La tête sur les épaules Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

La tête sur les épaules

Du jeudi 13 au samedi 15 mai 2027 à partir de 20h. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 20:00:00

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-13

Une forme libre qui s’échappe du cadre, pour ouvrir avec humour et fulgurance une réflexion commune sur la souffrance psychique et l’émancipation.

C’est une histoire personnelle qui devient une oeuvre de pensée collective. Enfant, Kristina Chaumont apprend que sa mère souffre de troubles bipolaires. Elle a 6 ans lorsque le diagnostic tombe comme une sentence. La peur que suscitent d’abord les crises va au fil du temps laisser place à la colère face à l’institution psychiatrique.





Qu’est-ce qu’être malade ? Qu’est-ce que le soin ? L’autrice, metteuse en scène et comédienne s’est plongée dans les livres et a analysé son propre parcours, mais c’est collectivement qu’elle veut avec ce spectacle poursuivre la réflexion, partir en quête de chemins d’émancipation. Ici partir est à prendre au sens propre, il s’agit bien de se lever ensemble, de gagner l’extérieur pour trouver un espace de réparation où partager et s’apaiser.





Lorsque le groupement composé de Marseille Devant, d’ADIM Provence et de Rougerie + Tangram a été désigné lauréat de l’appel à projets municipal Les Pépites Patrimoniales avec le projet Les Dames, présenté en février dernier par Benoît Payan, Maire de Marseille, l’ambition était claire redonner vie à l’ancien siège de la Compagnie Paquet et faire émerger, au cœur de Marseille, un lieu capable de rassembler les métiers du cinéma, de l’audiovisuel et des industries créatives au sein d’un même écosystème.







Ecrit, mis en scène et interprété par Kristina Chaumont, en collaboration avec Justine Bachelet. .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A free-form style that breaks out of the mold, offering a humorous and incisive starting point for a shared reflection on psychological suffering and emancipation.

L’événement La tête sur les épaules Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille