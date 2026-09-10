LA TOTALE ! Une soirée cabaret d’exception, Maison de la danse, Lyon
vendredi 6 novembre 2026 · Maison de la danse · Lyon
Informations pratiques
LA TOTALE ! Une soirée cabaret d’exception Vendredi 6 novembre, 20h30 Maison de la danse Rhône
En abonnement : 14€ > 25€ / À l’unité : 17€ > 35€ / Spectacle conseillé à partir de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T22:30:00+01:00
Une soirée inoubliable entre strass et paillettes, numéros en tout genre, chansons et émotions, rires et larmes : la totale !
Depuis plus de 150 ans, le cabaret évolue, émerveille et émeut à travers le monde. Dans le cadre de la saison Cabaret lancée par le ministère de la Culture, la Maison de la danse lève son superbe rideau rouge pour une soirée exceptionnelle où le cabaret sera à la fois pluriel et local. Aux établissements reconnus venus des quatre coins de la région s’ajoutent sept créatures aussi extra-ordinaires que fascinantes pour une subtile alliance de chants, danses, cirque, comédie musicale… et french cancan ! Une soirée féérique, impertinente et pétillante à ne pas manquer !
Une soirée organisée en partenariat avec l’Elégance, Cabaret Le Bongo, Cirque Imagine, Garden Palace, le Lavoir Public et le Moulin du lac. Et en complicité avec les créatures La Goetie & Rico Lo Scopia, Luxurious Big, Kriss Mara & Le Placenta, Madame et Patachtouille
Maison de la danse 8 Avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon, France Lyon 69008 Le Bachut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472781800 https://maisondeladanse.com
Une soirée inoubliable entre strass et paillettes, numéros en tout genre, chansons et émotions, rires et larmes : la totale !
© Crédit photographique Moulin du Lac, Maxime Romero
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