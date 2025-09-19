La Tour de Constance Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

La Tour de Constance Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix jeudi 12 mars 2026.

La Tour de Constance

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12 21:40:00

Date(s) :

2026-03-12

Compagnie MidiMinuit Guillaume Vincent

Théâtre. Tout public, dès 15 ans

Aigues-Mortes, ville de Petite Camargue au sud de la France, dans les coulisses d’un hôtel de luxe à l’ombre de la Tour de Constance, six jeunes gens travaillent, rêvent de promotion, d’argent ou d’ailleurs. Les couples se nouent et se défont, s’essayent, s’exercent au quotidien et explorent les lisières de leur amour. Au fil des saisons, ils évoluent dans des mondes qui se croisent et se confondent riche clientèle, employés, ceux qui partent, ceux qui restent…

L’auteur et metteur en scène Guillaume Vincent explore la confusion des sentiments, des identités et des désirs ; il apparaît une évidente impression de marivaudage, du Jeu de l’amour et du hasard autant que de La Double Inconstance. Dans l’ambiance douce-amère d’une comédie de mœurs, il décline en quatre saisons la chronique d’une jeunesse qui se cherche, où l’appétit de vivre se conjugue avec une nostalgie teintée de mélancolie. Son écriture s’amuse des formes de récits consacrés aux maux de l’intime, et le charme envoûtant de sa mise en scène innerve son appréhension si délicate des êtres. Il joue du trouble entre les personnages et ses acteurs, de la temporalité et des lieux, à proximité de cette tour, ancienne prison pour femmes hérétiques ou protestantes et lieu de résistance. .

