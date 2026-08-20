La tour Jacquemart, Tour Jacquemart, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

La tour Jacquemart 19 et 20 septembre Tour Jacquemart Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de cette tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge !

Tour Jacquemart Place Jacquemart Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]

Venez découvrir l’histoire de cette tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge !

©T. Zilberman