AGENDA · Romans-sur-Isère
La tour Jacquemart, Tour Jacquemart, Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Tour Jacquemart · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
La tour Jacquemart 19 et 20 septembre Tour Jacquemart Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire de cette tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge !
Tour Jacquemart Place Jacquemart Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]
Venez découvrir l’histoire de cette tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge !
©T. Zilberman
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