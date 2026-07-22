UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

« La tournée des coups de cœur » – café littéraire de SEPTEMBRE Bibliothèque Benoîte Groult Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Benoîte Groult · Paris

« La tournée des coups de cœur » – café littéraire de SEPTEMBRE Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Benoîte Groult
Adresse
25 Rue du Commandant René Mouchotte
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>entrée libre dans la limite de 15 participant·e·s<br></p>

Chaque 3ème samedi du mois, à 11h30, autour d’un thé, d’un café ou d’un jus
de fruit, venez avec vos coups de cœur et partagez vos lectures et vos découvertes à la bibliothèque.

Romans, essais, BD, livres audios, mangas, polars, SF, films … tout est possible. Vous pouvez venir présenter ou simplement écouter (dans la limite des places disponibles).

Notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 17 octobre 2026 à 11h30

Retrouvez tous nos évènements sur réservation

Réservez vos places en ligne pour toutes nos animations sur inscription

Venez partager de manière informelle et conviviale vos lectures du moments et vos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours.
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h30 à 12h30
gratuit

entrée libre dans la limite de 15 participant·e·s

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T11:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte  75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Benoîte Groult et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)