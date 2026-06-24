Rochejean

La Tournée des Refuges

La Petite Échelle Rochejean Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09

Après plus de 480 concerts et plus de 7000 km parcourus dans 6 pays, la Tournée des Refuges est désormais un rendez-vous musical incontournable de la saison en montagne.

Concerts à 20h. Participation libre.

Réservation pour le repas et logement auprès du gîte. .

La Petite Échelle Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 55 88 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Tournée des Refuges

L’événement La Tournée des Refuges Rochejean a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS