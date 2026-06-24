La Tournée des Refuges Rochejean
La Tournée des Refuges Rochejean mercredi 8 juillet 2026.
Rochejean
La Tournée des Refuges
La Petite Échelle Rochejean Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09
Après plus de 480 concerts et plus de 7000 km parcourus dans 6 pays, la Tournée des Refuges est désormais un rendez-vous musical incontournable de la saison en montagne.
Concerts à 20h. Participation libre.
Réservation pour le repas et logement auprès du gîte. .
La Petite Échelle Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 55 88 87
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English : La Tournée des Refuges
L’événement La Tournée des Refuges Rochejean a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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