La tournée du facteur la rétro-balade à vélo Capitainerie du port de plaisance Montbéliard

Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
ous avez conservé votre bicyclette d’antan ou êtes nostalgique des modes d’autrefois ? Costumez-vous, enfourchez votre vélo et participez à une rétro-balade ! Accompagnés de notre facteur, vous remonterez le temps et rencontrerez des personnalités qui ont marqué l’histoire du Pays de Montbéliard. Pensez à emporter votre panier repas.
Pas besoin d’un vieux vélo ni de costume pour participer.
En partenariat avec l’association VéloCité.
Circuit vélo 25 km Durée journée.
Manifestation sous réserve d’une météo favorable. .
Capitainerie du port de plaisance Allée Auguste Schwander Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
