La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval LES TIMBRES Rue Saint-Laurent Ornans

Informations pratiques

Ornans

La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval LES TIMBRES

Rue Saint-Laurent Eglise Saint Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Du 18 au 22 août 2026, l’Ensemble les Timbres entame le dernier acte de La Tournée ! itinérance musicale au rythme du cheval.

Pour ce troisième et dernier ACTE, nous allons cheminer, accompagnés du public à la vitesse d’une carriole tirée par des chevaux, d’un lieu de concert à l’autre, de la Vallée de la Loue à la Vallée du Doubs.

Au-delà d’une démarche éco-responsable, cette aventure continue à interroger notre rapport à la nature et au temps dans notre monde moderne effervescent.

D’Ornans à Baume-les-Dames, l’équipée sera accompagnée d’un philosophe qui portera un regard sur les notions de distance, de temps et de vitesse, ainsi que sur notre relation à la nature.

Chaque jour proposera également une rencontre, où un invité partagera lors d’un temps d’échange des thématiques qui nous tiennent à coeur.

Enfin, selon une idée très baroque où musique et nature sont intimement reliées ce qui correspond à l’ADN de notre ensemble, les animaux seront célébrés dans les six PORTRAITS esquissés pendant les concerts par des compositeurs baroques et quelques invités plus tardifs. .

Rue Saint-Laurent Eglise Saint Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservations.lestimbres@gmail.com

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English : La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval LES TIMBRES

L’événement La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval LES TIMBRES Ornans a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON