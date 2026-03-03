La tournée pour s’éclater ! spéciale petite enfance et animations tout public Parc et école Saint-Boil
jeudi 9 juillet 2026 · Parc et école · Saint-Boil
Informations pratiques
Saint-Boil
La tournée pour s’éclater ! spéciale petite enfance et animations tout public
Parc et école Chemin de Noizeret Saint-Boil Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
La Tournée Estivale fait son grand retour pour l’été 2026 ! 10 dates à partager en famille ! En itinérance sur le territoire, nous allons à votre rencontre. Toujours gratuit, toujours ouvert à tous et toujours aussi fun !
En intérieur ou en extérieur, le goûter est offert sur chaque date ! Des dates spéciales petite enfance, d’autres spéciales Ados ou bien encore où la Tournée s’installe au Château.
Chaque journée, vous pouvez apporter votre pique-nique. Une solution de repli est possible sur chaque site.
Au programme matinée spéciale petite enfance et après-midi tout public avec la Tournée. .
Parc et école Chemin de Noizeret Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 29 83 10 evs@ccscc.fr
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English : La tournée pour s’éclater ! spéciale petite enfance et animations tout public
L’événement La tournée pour s’éclater ! spéciale petite enfance et animations tout public Saint-Boil a été mis à jour le 2026-06-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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