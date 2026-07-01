La traditionnelle Fouée Avaloue Rues du bourg Saint-Père
samedi 12 septembre 2026 · Rues du bourg · Saint-Père
Informations pratiques
Saint-Père
La traditionnelle Fouée Avaloue
Rues du bourg Le bourg Saint-Père Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 06:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La traditionnelle Fouée avaloue , foire gourmande et artisanale, organisée par l’association Joie de Vivre , vous attend. Au programme
– vide greniers brocante dès l’aube
– tout au long de la journée foire artisanale avec de nombreux exposants. Animation mobilité par la Communauté de Communes Coeur de Loire, animation pour les enfants avec des initiations gratuites au tir à l’arc, rollers, démonstrations de karaté, jeux organisés par l’association Les p’tits loups , manège pour les petits…
– inauguration de la foire à 11h30 avec l’Harmonie de Cosne, puis l’après midi, animations musicales et en soirée, concert du groupe Get Wild.
Buvette et restauration sous barnum, midi et soir.
Bonne ambiance garantie ! .
Rues du bourg Le bourg Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 19 32
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English : La traditionnelle Fouée Avaloue
L’événement La traditionnelle Fouée Avaloue Saint-Père a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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