La traditionnelle Fouée Avaloue Rues du bourg Saint-Père

Informations pratiques

Saint-Père

La traditionnelle Fouée Avaloue

Rues du bourg Le bourg Saint-Père Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 06:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La traditionnelle Fouée avaloue , foire gourmande et artisanale, organisée par l’association Joie de Vivre , vous attend. Au programme

– vide greniers brocante dès l’aube

– tout au long de la journée foire artisanale avec de nombreux exposants. Animation mobilité par la Communauté de Communes Coeur de Loire, animation pour les enfants avec des initiations gratuites au tir à l’arc, rollers, démonstrations de karaté, jeux organisés par l’association Les p’tits loups , manège pour les petits…

– inauguration de la foire à 11h30 avec l’Harmonie de Cosne, puis l’après midi, animations musicales et en soirée, concert du groupe Get Wild.

Buvette et restauration sous barnum, midi et soir.

Bonne ambiance garantie ! .

Rues du bourg Le bourg Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 19 32

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English : La traditionnelle Fouée Avaloue

L’événement La traditionnelle Fouée Avaloue Saint-Père a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire