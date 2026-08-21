Visite guidée des églises Saint-Pierre et Notre-Dame de Saint-Père, Église Notre-Dame, Saint-Père

Informations pratiques

Visite guidée des églises Saint-Pierre et Notre-Dame de Saint-Père Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Notre-Dame Yonne

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Partez à la découverte des deux églises de Saint-Père, Saint-Pierre et Notre-Dame. Leur fondation est peut-être commune, au sein d’un complexe monastique aux origines de l’abbaye de Vézelay. À Saint-Pierre, devenue ensuite cimetière communal après sa destruction au XVIe siècle, les archéologues ont ainsi retrouvé des témoignages remontant aux Mérovingiens (VIIe siècle). L’église Notre-Dame, plus tardive, impressionne par son architecture gothique (XIIIe-XIVe siècles) et son mobilier.

Cette visite est proposée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, service de l’Inventaire du patrimoine.

Lieu de RDV : devant l’ancien cimetière, rue de l’Abbé Pissier à Saint-Père.

Église Notre-Dame Ruelle de l’Eglise, 89450 Saint-Père, France Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386332662 http://www.saint-pere.fr/l-eglise-notre-dame-commune-de-saint-pere-89_fr.html [{« type »: « email », « value »: « avallon@destinationgrandvezelay.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 34 14 19 »}] Construite du XIIIe au XVe siècle et dédiée à la Vierge, elle n’est devenue église paroissiale qu’au XVIe siècle, succédant ainsi à l’ancienne église Saint Pierre (dont on peut encore voir les ruines à la sortie sud du village) qui donna son nom au village. Le clocher du XIIIe siècle, élégant et aéré, est haut de 50m.

Partez à la découverte des deux églises de Saint-Père, Saint-Pierre et Notre-Dame. Leur fondation est peut-être commune, au sein d’un complexe monastique aux origines de l’abbaye de Vézelay. À après …

© N. Waltefaugle, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine, 2026