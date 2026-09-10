La traversée des émotions Limoges
mercredi 21 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
La traversée des émotions
1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 11:30:00
Date(s) :
2026-10-21
La traversée des émotions
Atelier d’expression plastique
Réservé aux enfants de 8-12 ans à besoins spécifiques
Activité sans les parents
Animé par Telma A., artiste autiste, plasticienne et pédagogue en arts plastiques depuis 25 ans.
Un atelier de pratique artistique adapté aux enfants à besoins spécifiques pour réaliser une peinture inspirée d’une œuvre choisie au sein d’exposition. En alternant entre expression émotionnelle et méditation, votre enfant jouera à restaurer une œuvre ancienne, en clin d’œil à l’exposition La puissance et la grâce . .
1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : La traversée des émotions
L’événement La traversée des émotions Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole
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