La Trogloroute des vins Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
La Trogloroute des vins Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur jeudi 6 août 2026.
Saumur
La Trogloroute des vins
Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-10-24 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-10-24
Découvrez une visite insolite, mêlant architecture et dégustation ! Une déambulation oenotouristique entre Angers et Amboise pour découvrir les plus beaux monuments du Val de Loire sculptés dans le tuffeau et les vins de leur région.
Quelle opportunité de déguster un Anjou devant la forteresse d’Angers, un Saumur devant son château, un Saint Nicolas de Bourgueil devant sa petite abbaye ou un Vouvray devant la cathédrale de Tours !
Lors de cette soirée exceptionnelle, des producteurs des appellations emblématiques des vins de la vallée de la Loire seront présents.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 6 août 2026 de 16h à 20h.
Samedi 24 octobre 2026 de 16h à 20h. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 70 04 infos@troglonature.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover an unusual tour combining architecture and wine tasting! A wine tour between Angers and Amboise to discover the most beautiful monuments of the Loire Valley sculpted in tuffeau stone and the wines of their region.
L’événement La Trogloroute des vins Saumur a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Carte blanche aux collectifs du territoire Saumur 19 mai 2026
- Danse Coquilles Saumur 20 mai 2026
- Concert de Feeling Good Saumur 22 mai 2026
- Destins liés, le nouveau gala Saumur 23 mai 2026
- Concours International de Maquettes Saumur 23 mai 2026