La une de demain | Atelier Labo des histoires Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

QU’EST-CE QU’UNE INFORMATION ?

Dans le cadre du festival En quête d’info, le Labo des Histoires, investit la bibliothèque jeunesse L’Heure Joyeuse, pour un atelier d’écriture journalistique destiné aux 9–12 ans. Les participant.es imagineront la Une d’un journal : titres, accroches et articles courts. À partir d’une question centrale : qu’est‑ce qu’une information, et qu’est‑ce qui mérite d’être raconté ? L’atelier invite à passer de l’idée au fait vérifiable, à distinguer faits et opinions, anecdotes et rumeurs, tout en apprenant à hiérarchiser l’information.

Le Labo des histoires est une association d’intérêt général qui propose des ateliers d’écriture créative gratuits animés par des auteur.rices professionnel.les pour donner aux jeunes l’envie d’écrire et de prendre la parole !

Le samedi 11 avril | 15h

de 9 à 12 ans, sur inscription

Durée : 2 heures

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Bibliothèque L'Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr



