La Valiztoire lit Tendre est la mer Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte
La Valiztoire lit Tendre est la mer Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte mercredi 1 juillet 2026.
Fontenay-le-Comte
La Valiztoire lit Tendre est la mer
Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Lecture pour les plus grands
Lecture du livre Tendre est la mer de Yann Queffélec
Tout public Gratuit .
Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98 mediatheque.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
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L’événement La Valiztoire lit Tendre est la mer Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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