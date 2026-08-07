AGENDA · Rouen
La vallée du Rhône Rouen
mardi 22 septembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
La vallée du Rhône
39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:30:00
fin : 2026-09-22 22:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Atelier dégustation*
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassion@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La vallée du Rhône
L’événement La vallée du Rhône Rouen a été mis à jour le 2026-08-04 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Rouen magique en famille Rouen 7 août 2026
- Une ville, des quartiers Autour du Jardin des Plantes Place des Martyrs de la Résistance Rouen 7 août 2026
- Une ville, des quartiers Rouen 7 août 2026
- Footing culturel Rouen 8 août 2026
- Le Donjon des tout-petits Rouen 8 août 2026