Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde Blind test

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 20:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Testez vos connaissances musicales et tentez de gagner votre pass 3 jours pour Décibulles 2027 et d’autres cadeaux !

Par équipe de 1 à 4 personnes, inscription des équipes en ligne ou sur place dans la limite des places disponibles. 0 .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

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English :

L’événement La vallée vagabonde Blind test Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé