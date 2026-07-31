Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde boum des familles

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Festival pour petits et grands dès 4 ans.

Il n’y a pas d’âge pour faire la fête. Du bon son, des ballons, une boule à facette rien de mieux pour faire une super boum ! .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La vallée vagabonde boum des familles Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé