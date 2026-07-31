Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde concerts Ana luna caiano & Moutain men

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 19:45:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Une soirée exceptionnelle avec deux concerts Ana lua caiano (pop) de 20h30 à 21h30 et Moutain men (blues rock) de 22h à 23h.

Un tambour, un synthétiseur, des claquements de mains et, surtout, une loop station pour répéter en boucle ses pistes sonores. On voit se construire sous nos yeux la musique viscérale d’Ana Lua Caiano mêlant musique traditionnelle portugaise et rythmique électronique. Le résultat est réjouissant, hybride et débridé.

Mountain Men est de retour dans sa formule initiale. Porté par la voix enivrante de Mister Mat et les envolées à l’harmonica de Barefoot Iano, le groove et l’émotion dominent la musique. Ce duo s’est inventé un blues rocailleux, urbain et décapant, qui ne peut laisser personne indifférent ! .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La vallée vagabonde concerts Ana luna caiano & Moutain men Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé