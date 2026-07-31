Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde concerts Hippocampe fou & Le mange bal

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 19:45:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Soirée exceptionnelle avec deux concerts proposés Hippocampe fou (hip-hop) de 20h30 à 21h30 et Le mange bal (bal folk électro) de 22h à 23h.

Amoureux des images et des mots, Hippocampe Fou transforme chaque morceau en un court-métrage vibrant. Il manie flows acrobatiques, jeux de mots et storytelling avec une dextérité surprenante. Accompagné d’un Dj sur scène, il vous fera vibrer et transpirer pour un concert explosif !

Accordéon, clarinette et basses puissantes, Le Mange Bal fusionne folk et beats électroniques pour un concert hors normes, entre bal folk et free-party. La tradition rencontre la modernité dans une fusion sonore époustouflante, portées par des basses percutantes et des rythmes entraînants, propulsant les spectateurs dans un tourbillon de sensations ! .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

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English :

L’événement La vallée vagabonde concerts Hippocampe fou & Le mange bal Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé