Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde la guinguette du dimanche

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 11:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Le temps d’un dimanche, le chapiteau ouvre grand ses portes et investi ses abords musique, jeux en bois, tartes flambées, ateliers (sérigraphie, customisation de vinyles…).

Venez flâner, danser, jouer et partager un moment en famille ou entre amis ! Une fête gratuite, à l’air libre. 0 .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

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English :

L’événement La vallée vagabonde la guinguette du dimanche Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé