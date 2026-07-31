Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde Roller Disco

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 18:00:00

fin : 2026-10-14 22:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Chaussez vos rollers et venez vous déhancher sur les plus grands hits Disco ! Un moniteur sera là pour vous accompagner et apprendre aux moins aguerris les bases du roller.

Il est fortement recommandé de venir avec sa propre paire de rollers ! Il sera possible d’en louer sur place (10€ la paire) dans la limite des paires disponibles. Pour les amateurs de disco et moins de la glisse, il est possible d’accéder à la piste sans rollers. .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

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English :

L’événement La vallée vagabonde Roller Disco Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé