La vallée vagabonde soirée jeux Villé
mardi 13 octobre 2026 · Villé
Informations pratiques
Villé
La vallée vagabonde soirée jeux
route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Venez jouer en famille ou entre amis à une sélection de jeux de société. Il y en aura pour tous les goûts jeux d’ambiance, de plateau, jeune public… L’occasion parfaite pour découvrir des jeux en passant un bon moment.
En partenariat avec la librairie Les Darons .
route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com
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English :
L’événement La vallée vagabonde soirée jeux Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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