Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde soirée jeux

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Venez jouer en famille ou entre amis à une sélection de jeux de société. Il y en aura pour tous les goûts jeux d’ambiance, de plateau, jeune public… L’occasion parfaite pour découvrir des jeux en passant un bon moment.

En partenariat avec la librairie Les Darons .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

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English :

L’événement La vallée vagabonde soirée jeux Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé