Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde spectacle barmanes à emporter

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-12 20:30:00

fin : 2026-10-12 21:10:00

Date(s) :

2026-10-12

Ce spectacle porte une voix chorale, celle des femmes serveuses. Drôle et piquant, il questionne les rapports de pouvoir et l’éternel “le client est roi”. Assis en salle, buvant un verre, les spectateurs assistent et participent à un récit documentaire sensible où le corps est souvent mis à l’épreuve. 0 .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

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English :

L’événement La vallée vagabonde spectacle barmanes à emporter Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé