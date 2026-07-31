La vallée vagabonde spectacle jeune public le vent de l’ourse Villé
mercredi 14 octobre 2026 · Villé
Informations pratiques
Villé
La vallée vagabonde spectacle jeune public le vent de l’ourse
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 10:30:00
fin : 2026-10-14 11:05:00
Date(s) :
2026-10-14
Est-ce qu’un jour on arrête de rêver ?
Dans sa tanière, une ourse prépare son nid pour l’hiver. Soudain Briggid, une grand-mère un peu guerrière, vient se réfugier dans la grotte. Son feu vacille et ses rêves avec. L’ourse va-t-elle aider Briggid à raviver le pouvoir de rêver ?
Dès 3 ans. Billetterie sur place. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjclevivarium@wanadoo.fr
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English :
L’événement La vallée vagabonde spectacle jeune public le vent de l’ourse Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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