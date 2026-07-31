Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde spectacle jeune public le vent de l’ourse

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 10:30:00

fin : 2026-10-14 11:05:00

Date(s) :

2026-10-14

Est-ce qu’un jour on arrête de rêver ?

Dans sa tanière, une ourse prépare son nid pour l’hiver. Soudain Briggid, une grand-mère un peu guerrière, vient se réfugier dans la grotte. Son feu vacille et ses rêves avec. L’ourse va-t-elle aider Briggid à raviver le pouvoir de rêver ?

Dès 3 ans. Billetterie sur place. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjclevivarium@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La vallée vagabonde spectacle jeune public le vent de l’ourse Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé