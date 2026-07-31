Informations pratiques

Villé

La vallée vagabonde thé dansant

route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Valses, marches, tangos ou autres rythmes… Il y en aura pour tous les goûts et de quoi ravir les danseurs les plus chevronnés ! .

route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 55 info@decibulles.com

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English :

L’événement La vallée vagabonde thé dansant Villé a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé