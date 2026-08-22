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AGENDA · Sainte-Maxime

La veillée de noël les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal. Tour Carrée Sainte-Maxime

lundi 21 décembre 2026 · Tour Carrée · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
lundi 21 décembre 2026
Fin
lundi 21 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Tour Carrée
Adresse
Place Mireille de Germond
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif
3 3 3

Sainte-Maxime

La veillée de noël les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal.

Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime Var

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21 14:00:00
fin : 2026-12-21

Date(s) :
2026-12-21

À l’occasion de la période calendale, la Tour Carrée vous ouvre ses portes pour une véritable immersion au cœur des traditions de Noël en Provence.
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Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42  mairie@sainte-maxime.fr

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English : Christmas Eve: the sacred and culinary traditions of a Provençal Christmas.

During the festive season, the Tour Carrée opens its doors to offer a true immersion into the heart of Christmas traditions in Provence.

L’événement La veillée de noël les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal. Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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