La veillée de noël les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal. Tour Carrée Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

La veillée de noël les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal.

Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime Var

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22 10:00:00

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-22

À l’occasion de la période calendale, la Tour Carrée vous ouvre ses portes pour une véritable immersion au cœur des traditions de Noël en Provence.

.

Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42 mairie@sainte-maxime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Christmas Eve: the sacred and culinary traditions of a Provençal Christmas.

During the festive season, the Tour Carrée opens its doors to offer a true immersion into the heart of Christmas traditions in Provence.

L’événement La veillée de noël les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal. Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme de Sainte Maxime