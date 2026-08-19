La veillée de noël les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal Tour Carrée Sainte-Maxime
mercredi 30 décembre 2026 · Tour Carrée · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
La veillée de noël les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal
Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime Var
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30 10:00:00
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-12-30
À l’occasion de la période calendale, la Tour Carrée vous ouvre ses portes pour une véritable immersion au cœur des traditions de Noël en Provence.
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Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42 mairie@sainte-maxime.fr
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English : Christmas Eve: The sacred and culinary traditions of a Provençal Christmas
During the festive season, the Tour Carrée opens its doors to offer a true immersion into the heart of Christmas traditions in Provence.
L’événement La veillée de noël les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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