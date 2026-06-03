La Velu.e – cabaret de tous poils Cirque Electrique Paris
La Velu.e – cabaret de tous poils Cirque Electrique Paris jeudi 16 juillet 2026.
Velu.e est née de l’envie commune d’Edouard L.K-H, Üghett, Fabisounours & Loki Starfish de créer un rendez-vous humain pour toustes, qui soit une expérience à la fois forte artistiquement et douce pour le cœur, sur fond d’inclusivité et de convergence des luttes. Iels ont imaginé « Velu.e « , un nom qui aurait pu être celui d’une figure de cabaret d’un Montmartre imaginaire, hirsute et sensuelle, belle et disgracieuse, ringarde et trendy, briseuse de tabous.
La soirée est un tout en un, mêlant afterwork, show cabaret, concerts, et se clôturant par un clubbing sur des DJ sets !
On y mange, on y boit, on s’y émeut & on y fait la fête !
Artistes invité.es : Kokorital, Sinistra, L’Enfant Terrible & more !!
La team Velu.e : Üghett, Edouard L-K-H, Loki Starfish, Fabisounours
Velu.e c’est un cabaret viscéral, changeforme et détonnant, une soirée pour tou.te.s, une plateforme d’échange pour le cœur qui renoue avec l’essence même du cabaret Parisien, irrévérencieux et jubilatoire.
Le jeudi 16 juillet 2026
de 19h00 à 01h30
payant
Sur place : 13€
Tarif Mécène : 20€
Tarif solidaire à 5€ uniquement sur demande écrite à : veluecabaret@gmail.com
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T01:30:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/la-velu-e—cabaret-de-tous-poils-2
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