La Velu.e – cabaret de tous poils Cirque Electrique Paris

Velu.e est née de l’envie commune d’Edouard L.K-H, Üghett, Fabisounours & Loki Starfish de créer un rendez-vous humain pour toustes, qui soit une expérience à la fois forte artistiquement et douce pour le cœur, sur fond d’inclusivité et de convergence des luttes. Iels ont imaginé « Velu.e « , un nom qui aurait pu être celui d’une figure de cabaret d’un Montmartre imaginaire, hirsute et sensuelle, belle et disgracieuse, ringarde et trendy, briseuse de tabous.

La soirée est un tout en un, mêlant afterwork, show cabaret, concerts, et se clôturant par un clubbing sur des DJ sets !

On y mange, on y boit, on s’y émeut & on y fait la fête !

Artistes invité.es : Kokorital, Sinistra, L’Enfant Terrible & more !!

La team Velu.e : Üghett, Edouard L-K-H, Loki Starfish, Fabisounours

Velu.e c’est un cabaret viscéral, changeforme et détonnant, une soirée pour tou.te.s, une plateforme d’échange pour le cœur qui renoue avec l’essence même du cabaret Parisien, irrévérencieux et jubilatoire.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 19h00 à 01h30

payant

Sur place : 13€

Tarif Mécène : 20€

Tarif solidaire à 5€ uniquement sur demande écrite à : veluecabaret@gmail.com

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T04:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T01:30:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/la-velu-e—cabaret-de-tous-poils-2



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