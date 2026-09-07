La « Venise du Gâtinais », des marécages délétères aux canaux enrichissants, Musée Girodet, Montargis

Informations pratiques

La « Venise du Gâtinais », des marécages délétères aux canaux enrichissants Samedi 19 septembre, 17h00 Musée Girodet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Gilbert Baumgartner (Président de la SEM) et Patrick Gaudillat (chargé des archives de la SEM) proposeront une promenade historique autour des enjeux de l’eau pour le Montargois, entre contraintes et opportunités, entre profits économiques, catastrophes naturelles et plaisirs aquatiques. Ils s’appuieront pour cela sur les archives de la Société d’Émulation et sur les œuvres du fonds du musée Girodet.

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr [{« type »: « email », « value »: « reservations@musee-girodet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 07 81 »}, {« owner »: {« uid »: 78705216, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-07T06:54:33.625Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « reservations@musee-girodet.fr », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Montargis », « street »: « 2 Rue du Faubourg de la Chaussee », « latitude »: 47.996253, « postalCode »: « 45200 », « longitude »: 2.736356}, « passId »: 434972256, « isPending »: false, « addressId »: 47142}, « venueId »: 151931, « description »: « Saviez-vous que l’eau fait partie de l’identitu00e9 de Montargis ? Ce n’est pas pour rien que la ville est surnommu00e9e « la Venise du Gu00e2tinais »! Pourtant, l’eau n’a pas toujours u00e9tu00e9 un atout dans la ru00e9gion… Du00e9couvrez de quelle fau00e7on les habitants du Gu00e2tinais ont utilisu00e9 l’eau pour accroitre leurs richesses et donner une identitu00e9 unique u00e0 leur territoire, gru00e2ce u00e0 la Sociu00e9tu00e9 d’Emulation de Montargis ! », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-07T06:54:33.400Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2574838, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-07T06:54:33.490Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 485462529, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789830000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-07T06:54:33.624Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/434972256 »}] Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

Gilbert Baumgartner (Président de la SEM) et Patrick Gaudillat (chargé des archives de la SEM) proposeront une promenade historique autour des enjeux de l’eau pour le Montargois.

© Musée Girodet