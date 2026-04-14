La Vénus électrique Festival de Cannes Ciné Galaure Saint-Vallier
La Vénus électrique Festival de Cannes Ciné Galaure Saint-Vallier mardi 12 mai 2026.
Saint-Vallier
La Vénus électrique Festival de Cannes
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Assistez à l’événement le plus glamour du cinéma comme si vous y étiez !
.
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience cinema’s most glamorous event as if you were there!
L’événement La Vénus électrique Festival de Cannes Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Saint-Vallier (Drôme)
- Scènes de crime Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 1 mai 2026
- Les hauts du Rhône Saint-Vallier Drôme 1 mai 2026
- Parcours historique animé (avec QR Code) Saint-Vallier Drôme 1 mai 2026
- Au loin, les forêts Saint-Vallier Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Déjeuner-croisière sur le Rhône Halte fluviale Saint-Vallier 3 mai 2026