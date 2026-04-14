La Vénus électrique Festival de Cannes Ciné Galaure Saint-Vallier

Saint-Vallier

La Vénus électrique Festival de Cannes

Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Assistez à l’événement le plus glamour du cinéma comme si vous y étiez !

.

Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience cinema’s most glamorous event as if you were there!

L’événement La Vénus électrique Festival de Cannes Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche