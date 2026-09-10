La vérité sur les bouchons et autres saveurs lyonnaises, Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, Lyon

Informations pratiques

La vérité sur les bouchons et autres saveurs lyonnaises Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu Rhône

Inscription possible dès le 19 sept. à 08h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Rassemblement des toques blanches de la restauration lyonnaise – ©CC BY-NC-ND – Bibliothèque municipale de Lyon

Seul ou en équipe, venez répondre à notre série de questions, et tentez de remporter notre quiz « La vérité sur les bouchons et autres saveurs lyonnaises », à l’occasion de la Fête de la Science 2026 !

Autrefois capitale des Gaules, la ville de Lyon est consacrée depuis le 16 novembre 2010 par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Elle est reconnue aujourd’hui comme étant la capitale de la Gastronomie et ambassadrice du « repas gastronomique des français ».

Vous aimez bien manger, vous savez bien cuisiner ? Les œufs en meurette, le tablier de sapeur, la cervelle de canuts et autres saveurs lyonnaises n’ont aucun secret pour vous ?

Nous vous attendons nombreux pour « déguster » notre quiz sur la cuisine lyonnaise !

Inscription recommandée.

Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle, 690003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/5399/date/13267 »}]

Biblis en folie 2026

Rassemblement des toques blanches de la restauration lyonnaise – ©CC BY-NC-ND – Bibliothèque municipale de Lyon