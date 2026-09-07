La vie au Lab’O, centre social le labO des possibles, Beaugency
mardi 22 septembre 2026 · centre social le labO des possibles · Beaugency
Informations pratiques
La vie au Lab’O Mardi 22 septembre, 11h00 centre social le labO des possibles Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T11:00:00+02:00 – 2026-09-22T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T11:00:00+02:00 – 2026-09-22T13:30:00+02:00
Temps d’échange et de réflexion pour la vie au Lab’O pour les projets à venir, l’aménagement, l’affichage, les thèmes….pour les participants, les partenaires, les associations.
Nous prolongerons autour d’un repas. Chacun apporte son repas ou un plat à partager.
centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 »}]
Temps de réflexion pour améliorer la vie au Lab’O échange centresocial
fr
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