UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beaugency

La vie au Lab’O, centre social le labO des possibles, Beaugency

mardi 22 septembre 2026 · centre social le labO des possibles · Beaugency

La vie au Lab’O, centre social le labO des possibles, Beaugency

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
centre social le labO des possibles
Adresse
Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

La vie au Lab’O Mardi 22 septembre, 11h00 centre social le labO des possibles Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T11:00:00+02:00 – 2026-09-22T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T11:00:00+02:00 – 2026-09-22T13:30:00+02:00

Temps d’échange et de réflexion pour la vie au Lab’O pour les projets à venir, l’aménagement, l’affichage, les thèmes….pour les participants, les partenaires, les associations.
Nous prolongerons autour d’un repas. Chacun apporte son repas ou un plat à partager.

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 »}]
Temps de réflexion pour améliorer la vie au Lab’O échange centresocial

fr

À voir aussi à Beaugency (Loiret)