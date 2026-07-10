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La vie au ras du sol Parc des Oblates Nantes

mercredi 12 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes

La vie au ras du sol Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 16:00 – 17:15
Gratuit : non  Tout public 

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Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026


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