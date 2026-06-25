Informations pratiques

Sète

LA VIE DE MA MÈRE | OLIVIER DEBELHOIR CIE D’UN OURS

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Auteur de cirque, équilibriste, musicien de proximité, après Un soir chez Boris, Olivier Debelhoir revient présenter sa nouvelle création en faisant rentrer le cirque sur la scène d’un théâtre. Épaulé par ses acolytes, cet homme, capable de construire des mondes avec des bouts de ficelles, nous offre un grand moment d’évasion. .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LA VIE DE MA MÈRE | OLIVIER DEBELHOIR CIE D’UN OURS Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau