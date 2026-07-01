La vie rêvée, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

La vie rêvée Mercredi 13 janvier 2027, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 9 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T20:00:00+01:00 – 2027-01-13T21:20:00+01:00

Fin : 2027-01-13T20:00:00+01:00 – 2027-01-13T21:20:00+01:00

Devenue comédienne, elle retrace son parcours fait d’acharnement, jalonné d’ambitions réajustées, de petites désillusions et de belles victoires. Elle se confronte au réel, à la banalité des petits combats du quotidien et se pose une question simple : c’est quoi, réussir sa vie ?

Dans un seule-en-scène tragicomique, Kelly Rivière remonte à la source de son désir de théâtre qui lui donne l’énergie de persévérer. Elle incarne tour à tour, avec talent et tendresse les gens qu’elle a croisés et aimés sur sa route.

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/144-La-vie-revee »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Il y a la vie dont on a rêvé… et celle que l’on mène. À 45 ans pour Kelly Ruisseau, c’est l’heure du bilan : elle n’est ni la danseuse étoile qu’elle voulait devenir adolescente, ni une star de cinéma seul-en-scène tragicomique Compagnie Innisfree

Pauline Le Goff