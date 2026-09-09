La Vieille Major – Visite guidée, Cathédrale de la Vieille Major, Marseille

Informations pratiques

La Vieille Major – Visite guidée Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Cathédrale de la Vieille Major Bouches-du-Rhône

Départ toutes les 30 minutes

RDV : devant l’entrée de la Vieille Major à droite de la cathédrale

BUS 60, 82

Vélo : Mucem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites guidées à l’occasion de l’ouverture exceptionnelle de la Vieille Major fermée au public depuis la fin des années 1980.

Cathédrale de la Vieille Major 1 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2nd Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Visites guidées à l’occasion de l’ouverture exceptionnelle de la Vieille Major fermée au public depuis la fin des années 1980.

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