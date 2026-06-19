La Vilaine à portée de pagaies Base nautique Plaine de Baud Rennes
La Vilaine à portée de pagaies Base nautique Plaine de Baud Rennes mercredi 8 juillet 2026.
La Vilaine à portée de pagaies Base nautique Plaine de Baud Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Évadez-vous au fil de l’eau et découvrez la Vilaine comme vous ne l’avez jamais vue.
Évadez-vous au fil de l’eau et découvrez la Vilaine comme vous ne l’avez jamais vue. Offrez-vous une parenthèse de fraîcheur et de nature, en plein cœur de la ville. Que vous soyez sportif débutant ou confirmé, senior en quête de tranquillité ou en situation de handicap, cette expérience est accessible à toutes et tous.
Organisé par Harmony Pagaies
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T15:30:00.000+02:00
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Base nautique Plaine de Baud 35 rue Jean Marie Huchet, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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