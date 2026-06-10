Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Vilaine Fête des Cidres La Cidrerie de L’Aubinière, 35150 Janzé Janzé

La Vilaine Fête des Cidres La Cidrerie de L’Aubinière, 35150 Janzé Janzé

La Vilaine Fête des Cidres La Cidrerie de L’Aubinière, 35150 Janzé Janzé dimanche 14 juin 2026.

Lieu : La Cidrerie de L'Aubinière, 35150 Janzé

Adresse : L'Aubinière, 35150 Janzé

Ville : Janzé

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

La Vilaine Fête des Cidres La Cidrerie de L’Aubinière, 35150 Janzé Janzé Dimanche 14 juin, 10h00

La première fête des Cidres du collectif de La Vilaine Route des Cidres le Dimanche 14 Juin à la cidrerie de l’Aubinière à Janzé. Ambiance festive avec musique live, bar à cidres, food truck, contes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00

1
 

La Cidrerie de L’Aubinière, 35150 Janzé L’Aubinière, 35150 Janzé Janzé


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Janze