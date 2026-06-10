La Vilaine Fête des Cidres La Cidrerie de L’Aubinière, 35150 Janzé Janzé dimanche 14 juin 2026.

La Vilaine Fête des Cidres La Cidrerie de L’Aubinière, 35150 Janzé Janzé Dimanche 14 juin, 10h00

La première fête des Cidres du collectif de La Vilaine Route des Cidres le Dimanche 14 Juin à la cidrerie de l’Aubinière à Janzé. Ambiance festive avec musique live, bar à cidres, food truck, contes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00

1



La Cidrerie de L’Aubinière, 35150 Janzé L’Aubinière, 35150 Janzé Janzé



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

