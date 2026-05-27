Janzé

Stage de Natation Vacances Ete

51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-06

Stages de natation enfants

Vacances de juillet et août 2026

Votre enfant aime l’eau mais manque encore d’aisance ? Il souhaite apprendre à nager ou se perfectionner tout en s’amusant ?

Ce stage est fait pour lui !

Encadré par nos maîtres-nageurs diplômés, les enfants progressent dans une ambiance ludique et bienveillante, à leur rythme et en toute sécurité.

INFOS PRATIQUES

Inscriptions à l’accueil du centre uniquement

Test de niveau gratuit et obligatoire pour les enfants n’ayant jamais pris de cours ou fait de stage dans notre centre (le dimanche sur inscription)

Tarif 75€ pour 5 séances du lundi au vendredi, et l’accès illimité à la piscine sur la semaine du stage.

Faites le premier pas vers plus de confiance et de sérénité aquatique.

Plus d’infos 09 71 00 35 35 .

51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35

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English :

L’événement Stage de Natation Vacances Ete Janzé a été mis à jour le 2026-05-27 par Roche aux Fées Communauté