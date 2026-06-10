Janzé

Festival summer

51 RUE JEAN MARIE LACIRE Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Festival Summer Juillet 2026

Plongez dans une ambiance festive et rafraîchissante avec le Festival Summer !

Au programme, une journée remplie d’activités pour petits et grands, dans un cadre ludique et convivial.

AU PROGRAMME

Activités Aquatiques et Ludiques

-Parcours bébés nageurs en accès libre Pour les tout-petits, une initiation en douceur à l’eau.

-Parcours aquatique pour petits et grands Des défis et des jeux pour s’amuser en famille.

-Aquagym géant Une séance collective pour se dépenser et s’amuser dans l’eau.

-Structures gonflables Toboggans, jeux et espaces de détente pour les enfants.

Animations et Surprise

-Mousse Party Une ambiance festive et rafraîchissante pour danser et s’amuser sous les jets de mousse.

-La Danse de l’Été Une animation musicale pour bouger au rythme des tubes de l’été.

-Gourmandises et boissons Des stands pour se restaurer et se désaltérer tout au long de la journée.

Rejoignez-nous le 4 juillet 2026 pour un été inoubliable à Janzé !

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation !

Plus d’infos 09 71 00 35 35 .

51 RUE JEAN MARIE LACIRE Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival summer Janzé a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT 35 ADMIN