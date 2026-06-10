Festival summer Janzé
Festival summer Janzé samedi 4 juillet 2026.
Janzé
Festival summer
51 RUE JEAN MARIE LACIRE Janzé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Festival Summer Juillet 2026
Plongez dans une ambiance festive et rafraîchissante avec le Festival Summer !
Au programme, une journée remplie d’activités pour petits et grands, dans un cadre ludique et convivial.
AU PROGRAMME
Activités Aquatiques et Ludiques
-Parcours bébés nageurs en accès libre Pour les tout-petits, une initiation en douceur à l’eau.
-Parcours aquatique pour petits et grands Des défis et des jeux pour s’amuser en famille.
-Aquagym géant Une séance collective pour se dépenser et s’amuser dans l’eau.
-Structures gonflables Toboggans, jeux et espaces de détente pour les enfants.
Animations et Surprise
-Mousse Party Une ambiance festive et rafraîchissante pour danser et s’amuser sous les jets de mousse.
-La Danse de l’Été Une animation musicale pour bouger au rythme des tubes de l’été.
-Gourmandises et boissons Des stands pour se restaurer et se désaltérer tout au long de la journée.
Rejoignez-nous le 4 juillet 2026 pour un été inoubliable à Janzé !
INFORMATIONS PRATIQUES
Sans réservation !
Plus d’infos 09 71 00 35 35 .
51 RUE JEAN MARIE LACIRE Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35
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English :
L’événement Festival summer Janzé a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT 35 ADMIN
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