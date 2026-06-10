Animations vacances juillet Janzé
Animations vacances juillet Janzé lundi 6 juillet 2026.
Janzé
Animations vacances juillet
51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Vacances d’été aux Ondines un programme riche en animations pour toute la famille !
Pendant les vacances d’été, les Ondines vous proposent de nombreux rendez-vous ludiques, aquatiques et festifs pour petits et grands
Animations du lundi au vendredi-15h00 17h30
Instant Famille Tous les samedis-10h30 12h00
Un moment de complicité dans un bassin chauffé et sécurisé. Des ateliers et de la musique douce pour apprendre, s’amuser et créer des souvenirs inoubliables en famille.
On vous attend aux Ondines pour des vacances pleines de rires, de jeux et de bonne humeur ! .
51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35
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L’événement Animations vacances juillet Janzé a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT 35 ADMIN
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