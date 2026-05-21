La Ville aux Enfants 2026 Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

La Ville aux Enfants 2026

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25

Pour frissonner de plaisir !

Un week-end d’Halloween sous le signe du frisson pour petits et grands !

Un programme à vous donner la chair de poule !

Un week-end d’Halloween sous le signe du frisson pour petits et grands ! Au programme un défilé des enfants des centres de loisirs de la CC Andaine Passais, une boom, des expériences délicieusement effrayantes, des ateliers créatifs qui font claquer des dents, des mystères à élucider et un spectacle méchamment drôle !

Au programme des expériences délicieusement effrayantes, des ateliers créatifs qui font claquer des dents, des mystères à élucider et un spectacle

envoûtant !

Pour plus de fun, enfilez vos déguisements les plus

terrifiants.

À vos costumes les petits monstres !

> Inscription obligatoire .

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : La Ville aux Enfants 2026

L’événement La Ville aux Enfants 2026 Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne