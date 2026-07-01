La Ville-Forêt vers de nouvelles citoyennetés ? – Collectif Issues, Le Jardin Secret, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

La Ville-Forêt vers de nouvelles citoyennetés ? – Collectif Issues Samedi 26 septembre, 11h00 Le Jardin Secret Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00

Les savoirs de la terre

Et si « s’enforester » était une manière citoyenne d’habiter le monde ? À l’occasion de l’ouverture du FAB, le collectif interdisciplinaire Issues et le Programme Climat de soin (à la Chaire de philosophie à l’hôpital en collaboration avec la philosophe Cynthia Fleury) vous invitent à une table ronde autour de leurs recherches et expériences concrètes de la Ville-Forêt. Prolongez ensuite cette rencontre autour d’un pique-nique musical.

Ville-Forêt est un projet de recherche-création développé avec la Ville de Saint-Médard depuis 2024, intégrant le vaste territoire forestier de la commune comme partie prenante de la citoyenneté. Une manière de partager d’autres perspectives citoyennes, sensibles et ontologiques rendues possibles en questionnant nos alliances et attachements avec le vivant.

Le Jardin Secret Saint-Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/la-ville-foret-vers-de-nouvelles-citoyennetes-.htm »}]

Et si « s’enforester » était une manière citoyenne d’habiter le monde ? FAB table ronde

Pierre Planchenault